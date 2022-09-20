В Могилевской области реализуется первый в Беларуси проект в племенном козоводстве

В Могилевской области реализуется первый в Беларуси проект в области племенного козоводства. Об этом БЕЛТА рассказал генеральный директор РУСПП "Могилевское госплемпредприятие" Николай Орленок.

Первая в Беларуси государственная козья ферма создана на безе Могилевского госплемпредприятия. Проект стал частью утвержденной постановлением Совмина государственной программы "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы и предполагает развитие племенного козоводства на территории области. Для его функционирования закуплены 150 животных альпийской и зааненской пород, отремонтированы два животноводческих помещения, установлены современный доильный зал на 24 места и домики для содержания молодняка. В течение месяца будут закончены работы по обустройству родильного зала.

Ферма позволит реализовывать племенных животных и семенной материал высокой генетической ценности (в планах - строительство репродуктора искусственного осеменения коз). Также здесь будут производить высококачественное молоко, которое будет перерабатываться на Шкловском маслодельном заводе. Сейчас на предприятии прорабатываются рынки сбыта новой продукции.

"В перспективе увеличить численность маточного поголовья до 500 коз, что позволит закрыть полную потребность в стране в племенном молодняке с высокой генетической ценностью, - отметил Николай Орленок. - Племенное стадо уже завезено, начата работа по разведению животных. Буквально за несколько месяцев на могилевской земле уже появились 35 козлят. Стоит отметить, что породы для разведения выбраны неслучайно: эти животные отличаются высокой молочной продуктивностью, устойчивостью к заболеваниям и неприхотливостью в уходе. Помимо этого, они отлично приспосабливаются к сложным и даже экстремальным климатическим условиям".

Кормятся животные качественным сеном и комбикормом. К слову, заготовку кормов предприятие ведет на своих полях площадью 495 га. Так, для собственных потребностей уже заготовлено почти 2,9 тыс. т сенажа, 380 т сена, около 270 т соломы. На сегодня козы только раздаиваются, одно животное дает примерно 2,5 л молока в день - и это уже неплохой результат для первого года. В перспективе удой может возрасти до 8 л и выше. Однако для того, чтобы молоко поставлялось на переработку, необходимо выйти на цифру в 300 л в день. Планируется, что уже через 2-3 месяца первая продукция могилевского козоводства уже появится на полках магазинов. Это будет питательное и гипоаллергенное молоко, расфасованное в ПЭТ-бутылки по 0,9 л. Сейчас разрабатывается концепция бренда, под которым оно будет выпускаться.

Анализ молока проводит лаборант Ирина Шулянская.

На сегодня дойное стадо составляет 36 голов. Молоко пока идет на выпойку молодняку, однако уже совсем скоро будет поставляться на переработку. К слову, у козьего молока этих пород полностью отсутствует специфический запах, а о пользе натурального продукта можно говорить часами. По пользе оно превосходит коровье и является источником комплекса незаменимых биологически активных веществ, которые положительно влияют на иммунитет и общее состояние здоровья человека, повышают питательность ежедневного рациона. Козье молоко известно также своими лечебными свойствами: большое количество содержащихся в нем незаменимых полиненасыщенных жирных кислот помогают организму бороться с инфекционными заболеваниями, нормализируют уровень холестерина.

Могилевское госплемпредприятие - крупнейшее по производству высококачественной биопродукции в Беларуси. Его специалисты работают над улучшением пород и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, разрабатывают и реализуют племенные селекционные программы, направленные на повышение генетического потенциала молочной продуктивности, улучшение типа телосложения животного.