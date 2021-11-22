В Могилевской области помощь пациентам с COVID-19 оказывает 5 межрайонных центров. Об этом рассказала первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Ирина Ляхович.

«В Могилевской области действует 5 межрайонных центров, расположенных в Горках, Кричеве, Климовичах, Белыничах и Быхове, - отметила Ирина Ляхович. - Решение перепрофилировать лечебные площади принято неделю назад и связано с оптимизацией оказания помощи в районных учреждениях здравоохранения, так как планомерно уменьшается поток населения с коронавирусной инфекцией. Поэтому разработан алгоритм доставки пациентов из ряда районных больниц в межрайонные центры. Остальные учреждения здравоохранения либо уже перепрофилированы, либо до конца недели будут перепрофилированы для оказания плановой медицинской помощи».

Госпитализацию пациентов с COVID-19 продолжают Шкловская и Осиповичская районные, а также Бобруйская центральная больницы. В последнее учреждение направляют больных из близлежащих районов - Кличевского, Кировского и Глусского. В Могилеве пациентов с COVID-19 принимают в областном противотуберкулезном диспансере, инфекционной больнице, Могилевской больнице №1. На долечивание пациентов забирает областная больница медицинской реабилитации.

С сегодняшнего дня после проведения мероприятий по дезинфекции в обычном режиме работают центральные районные больницы Краснополья, Дрибина и Славгорода. К оказанию плановой помощи в Могилевской больнице №1 вернулось ортопедическое отделение, в тубдиспансере - фтизиатрическое, в Бобруйской центральной больнице - неврологическое.

«Работа межрайонных центров продлится до конца этой недели, - заключила Ирина Ляхович. - Если мы будем наблюдать дальнейшее падение заболеваемости, то и эти районные центры в перспективе будут оптимизированы. В таком случае основную нагрузку по ковид-пациентам на себя возьмут учреждения здравоохранения Могилева и Бобруйска».

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