В Могилевской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси -2021». Творческое состязание проводилось среди учащейся и рабочей молодежи, а также молодых корреспондентов районных, городских газет, телевидения, интернет-сайтов в возрасте до 35 лет. Лейтмотивом работ, написанных в жанре эссе, в этом году была тема «Ценности, которые нас объединяют».

В областном этапе победителей и призеров определяли в трех категориях.

Среди учащихся первое место завоевала Ангелина Малашенко (ГУО «Средняя школа №32 г. Бобруйска»). Второе место заняла Альбина Валуева (ГУО «Средняя школа №1 г. Кричева»), третье – Полина Кузнецова (Дрибинский район, ГУО «Пудовнянская средняя школа).

В категории «Любитель» принимала участие работающая молодежь. Здесь призовые места распределились следующим образом: первое место – Ольга Басаримова (Краснопольский район), второе – Владислава Побрызгаева (Могилев), третье – Снежана Курочкина (Первомайский район г. Бобруйска).

В группе «Студент» победителем стала Полина Липская (УО «Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий») и ее работа под названием «Таргі».