В Могилевской области отмечается рост преступлений, связанных с огнестрельным оружием

За пять месяцев текущего года в Могилевской области отмечается рост преступлений, связанных с незаконным хранением, изготовлением, сбытом и приобретением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Проведенным анализом зарегистрированных преступлений в сфере оборота оружия установлено, что подавляющее число преступлений связано с длительным незаконным хранением запрещенных предметов, оставшихся после смерти родственников и желанием сохранить данные предметы в качестве памяти об умерших. Кроме того, нередки случаи, когда хранящиеся запрещенные предметы становятся объектами преступных посягательств в случае обнаружения со стороны третьих лиц. Но следует помнить о том, что хранение любого незарегистрированного оружия является незаконным и в зависимости от категории оружия влекут административную или уголовную ответственность. Только лишь за хранение незарегистрированного огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия или боеприпасов к такому оружию предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин. В случае хранения боевого или охотничьего оружия с нарезным стволом либо боеприпасов к такому оружию, а также взрывчатых веществ (к которым относится порох) и взрывных устройств предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет. Кроме того, в случае установления фактов незаконного изготовления хранящегося оружия, а также иных запрещенных предметов, их незаконное приобретение либо сбыт, данные факты образуют дополнительные составы преступлений.

Необходимо отметить, что согласно действующему законодательству всё незаконно хранящееся оружие и другие запрещенные предметы подлежат сдаче в органы внутренних дел.

В уголовном и административном законодательстве закреплена норма, согласно которой граждане, добровольно сдавшие запрещенные в обороте предметы, освобождаются от ответственности.

Все граждане, обладающие информацией о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах и взрывчатых веществах, могут сообщить ее в УВД Бобруйского горисполкома по телефонам: 77-97-81 или 102. Анонимность гарантируется.

Оружие можно сдать в дежурные части органов внутренних дел либо старшему инспектору по разрешительной работе УВД Бобруйского горисполкома по адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, д. 130а, кабинет № 101.