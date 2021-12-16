В Могилевской области более 50% жителей прошли вакцинацию против COVID-19

Более 50% жителей Могилевской области прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач региона Светлана Нечай.

"На сегодняшний день в Могилевской области более 50% жителей прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это почти 500 тыс. человек. Завершили курс вакцинации более 402 тыс. человек", - отметила главный санитарный врач региона.

"В регионе отмечается поступательное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это стало возможным благодаря комплексному подходу: большое количество привитых от ковида позволяет разрывать эпидемиологические цепочки, минимизировать возможность заражения. Кроме того, жители области продолжают использовать средства индивидуальной защиты в местах большого скопления людей, антисептики и меры по социальному дистанцированию, - отметила Светлана Нечай. - Важно продолжать использовать эти противоэпидемические меры - они позволяют уменьшить распространение не только коронавирусной инфекции, но и других респираторных заболеваний".

Как подчеркнула главный санитарный врач, в учреждения здравоохранения поступила новая вакцина - "КовиВак". "Эта вакцина содержит инактивированный вирус, она приготовлена традиционным способом. Появление новой вакцины еще больше расширило возможность выбора препаратов в области", - отметила она.

До конца текущего месяца в области проходит вакцинация от гриппа. На сегодняшний день уже привито более 35% жителей области. "Важно отметить, что от гриппа уже привито более 50% детского населения. Это особенно актуально сейчас, так как отмечается рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями среди детей, в том числе и гриппом. Родители сделали правильный выбор в пользу прививок - это позволяет обезопасить детей. В случае если они все же заразились этой инфекцией, сформированный иммунитет позволяет переносить его в более легкой форме. Кроме этого, прививка снижает риск появления осложнений", - подчеркнула Светлана Нечай.