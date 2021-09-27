В Могилевской области более 178,6 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19
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Более 2 009 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 571 000 человек прошли полный курс вакцинации, сообщает Минздрав.
Прошли полный курс вакцинации:
- в Брестской области - более 193,1 тыс. человек,
- в Витебской области - более 166,1 тыс.,
- в Гомельской области - более 279,5 тыс.,
- в Гродненской области - более 169, 6 тыс.,
- в Минске - более 351, 4 тыс.,
- в Минской области - более 183, 9 тыс.,
- в Могилёвской области - более 178, 6 тыс.
Также более 48,4 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации.
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