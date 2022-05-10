В Могилевской области активизировались клещи: зарегистрировано более 100 случаев укусов

В Могилевской области с начала теплого сезона зарегистрировано более 100 случаев укусов клещей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал биолог отделения особо опасных инфекций Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Иван Выдренков.

"Первые укусы клещей зафиксированы в Могилевской области еще в марте - было несколько человек. В апреле, с потеплением, было зарегистрировано 100 случаев укусов, в том числе 47 детей в возрасте до 17 лет включительно, - сказал Иван Выдренков. - Хочется отметить, что количество обратившихся по сравнению с таким же периодом в прошлом году снизилось: в 2021 году было зафиксировано 195 человек, из которых 80 детей".

Как отметил специалист, среди представленных на исследование насекомых был выявлен один носитель болезни Лайм-боррелиоза, клещевого энцефалита выявлено не было.

"Сокращение количества пострадавших от клещей говорит о том, что люди стали более пристально следить за собой, находясь на природе. Соблюдение простых правил позволит обезопасить себя от возможной встречи с клещом. Если вы собираетесь на природу, посещать лес, необходимо правильно подбирать одежду. Не должно быть открытых участков: высокие носки, ботинки, кофты с длинным рукавом, головные уборы. Практически в любом магазине можно приобрести реппеленты, отпугивающие клещей. Старайтесь держаться подальше от заросших кустарников и высокой травы. Об этом нужно говорить детям, чтобы они тщательнее выбирали места для игр", - отметил Иван Выдренков.

Если избежать встречи не удалось, снять клеща с кожи можно самостоятельно при помощи пинцета или нитки. Ни в коем случае нельзя выдергивать клеща, его необходимо аккуратно выкручивать, стараясь не давить на него. Если самостоятельно избавиться от клеща не удалось, необходимо обратиться в поликлиники или травмпункт, где специалисты снимут насекомое и при необходимости назначат обратившемуся за помощью курс антибиотиков.