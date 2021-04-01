Состоялось торжественное подведение итогов социально-экономического развития Могилевской области за 2020 год

Председатель Могилевского облисполкома, открыв свое выступление на торжественном мероприятии по подведению итогов социально-экономического развития Могилевской области за 2020 год, поприветствовал присутствующих:

- Сегодня здесь собрались люди - цвет и гордость Могилевской области и всей Беларуси – трудолюбивые профессионалы, настоящие патриоты своей Родины, которые делают все, чтобы наш Приднепровский край и наша страна становились лучше и лучше, - подчеркнул Леонид Константинович. - Мы прожили очень непростой год. Пожалуй, самый тяжелый за всю историю независимой Беларуси. Выдержали испытание пандемией, мировым экономическим кризисом, устояли перед внешним давлением. Выстроенная нашим Президентом Александром Григорьевичем Лукашенко белорусская модель развития в очередной раз доказала свою жизнеспособность и надежность даже в этих сложных условиях.