0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и миреФоторепортажи

Состоялось торжественное подведение итогов социально-экономического развития Могилевской области за 2020 год

56 0

Состоялось торжественное подведение итогов социально-экономического развития Могилевской области за 2020 год
Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, открыв свое выступление на торжественном мероприятии по подведению итогов социально-экономического развития Могилевской области за 2020 год, поприветствовал присутствующих:

- Сегодня здесь собрались люди - цвет и гордость Могилевской области и всей Беларуси – трудолюбивые профессионалы, настоящие патриоты своей Родины, которые делают все, чтобы наш Приднепровский край и наша страна становились лучше и лучше, - подчеркнул Леонид Константинович. - Мы прожили очень непростой год. Пожалуй, самый тяжелый за всю историю независимой Беларуси. Выдержали испытание пандемией, мировым экономическим кризисом, устояли перед внешним давлением. Выстроенная нашим Президентом Александром Григорьевичем Лукашенко белорусская модель развития в очередной раз доказала свою жизнеспособность и надежность даже в этих сложных условиях.

По словам председателя, в 2020-ом году в основных отраслях экономики Могилевщине удалось достигнуть положительной динамики. Темп роста валового регионального продукта составил 100,9 процента. При этом обеспечено первое место среди областей республики. Промышленный комплекс продемонстрировал темп роста 103,4 процента, что позволило решить важнейшую задачу – сохранить бесперебойную работу предприятий и не допустить массового высвобождения работников.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿