В Могилеве импортер слабоалкогольных напитков уплатил в бюджет около Br140 тыс. акцизов

В Могилеве фирма-импортер слабоалкогольных напитков уплатила в бюджет Br138,9 тыс. акцизов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее оптовую торговлю безалкогольными и алкогольными напитками, неправомерно применяло ставку акцизов в отношении ввезенных подакцизных товаров - сидров. Нарушение вскрылось после проверки управлением камеральных проверок инспекции МНС по Октябрьскому району Могилева.

"Являясь импортером указанных слабоалкогольных напитков, организация в 2017-2018 годах применяла ставку акцизов, установленную на сидры фруктово-ягодные, - уточнили в пресс-центре. - По результатам полученных документов и информации установлено, что импортированные фирмой на территорию страны сидры не являются фруктово-ягодными".

Акционерному обществу направлено уведомление с предложением предоставить уточненные налоговые декларации по акцизам за 2017-2018 годы и уплатить налог в добровольном порядке. Уведомление было исполнено, в бюджет поступило Br138,9 тыс. акцизов.