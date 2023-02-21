В Минобороны заявили о высокой вероятности вооруженных провокаций на границе с Украиной

Вероятность возникновения вооруженных провокаций, которые способны перерасти в приграничные инциденты, остается высокой уже на протяжении длительного времени. Об этом заявил Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества во время брифинга с иностранными военными атташе. Такая информация размещена в Telegram-канале Минобороны Беларуси.

По словам Валерия Ревенко, если ранее провокации лишь фиксировались белорусской стороной, то теперь военнослужащие перешли к мерам адекватного реагирования на них.

«Вооруженный конфликт в Украине существенно обострил ситуацию на южной границе Республики Беларусь. В настоящее время в непосредственной близости от белорусского-украинского участка Государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии», – отметил Валерий Ревенко.

«На высоком уровне сохраняется разведывательная деятельность против нашей страны с задействованием разведгрупп, применением беспилотных летательных аппаратов. Периодически при ведении этой деятельности имеют место нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве», – сказал он.