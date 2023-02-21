В Минобороны заявили о высокой вероятности вооруженных провокаций на границе с Украиной
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Вероятность возникновения вооруженных провокаций, которые способны перерасти в приграничные инциденты, остается высокой уже на протяжении длительного времени. Об этом заявил Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества во время брифинга с иностранными военными атташе. Такая информация размещена в Telegram-канале Минобороны Беларуси.
По словам Валерия Ревенко, если ранее провокации лишь фиксировались белорусской стороной, то теперь военнослужащие перешли к мерам адекватного реагирования на них.
«Вооруженный конфликт в Украине существенно обострил ситуацию на южной границе Республики Беларусь. В настоящее время в непосредственной близости от белорусского-украинского участка Государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии», – отметил Валерий Ревенко.