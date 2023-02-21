В Минобороны охарактеризовали международную обстановку вокруг Беларуси как кризисную

Сегодня начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко провел брифинг для атташе по вопросам обороны иностранных государств, аккредитованных при Министерстве обороны Республики Беларусь. Он отметил, что вопросы строительства и развития вооруженных сил любого государства требуют учета множества факторов. При этом складывающаяся военно-политическая обстановка является одним из важнейших:

В 2022 году мы стали свидетелями резкого обострения военно-политической ситуации вокруг Республики Беларусь и в Восточно-Европейском регионе в целом. Крайне негативные тенденции продолжаются и в 2023 году. Геополитическое противоборство между центрами силы – коллективным Западом и Российской Федерацией – вышло в 2022 году на беспрецедентный уровень: мир оказался перед угрозой очередной мировой войны. Военная сила, к сожалению, по-прежнему остается решающим инструментом урегулирования межгосударственных противоречий.

Переговорный процесс, по мнению полковника, уже не рассматривается в качестве международного инструментария по урегулированию конфликтов, а заключенные договоренности, направленные якобы на перемирие и поиск компромиссов, служат прикрытием для подготовки к масштабной войне:

Именно об этом свидетельствуют высказывания отдельных европейских политиков в отношении заключенных Минских соглашений по урегулированию кризиса в Украине. Такой подход в значительной мере повлияет на дальнейшее выстраивание отношений между различными субъектами международного права. В целом складывающуюся международную обстановку вокруг Республики Беларусь мы характеризуем как кризисную, подразумевающую наличие прямых угроз военной безопасности Республики Беларусь. Прежде всего эти угрозы связаны с ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи наших границ иностранного военного присутствия.

Уже сейчас в Европе на постоянной основе дислоцируется более 60 тысяч военнослужащих США, оснащенных современным ударным вооружением, а также около 34 тысяч солдат НАТО в рамках так называемого усиления восточного фланга альянса и проводимых операций и миссий в Восточной Европе, из которых свыше 22 тысяч сосредоточены непосредственно в Польше и странах Балтии, дополнил Валерий Ревенко: