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В Лондоне завершилась церемония публичного прощания с королевой Елизаветой II

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В Лондоне завершилась церемония публичного прощания с королевой Елизаветой II

Церемония прощания с королевой Великобритании Елизаветой II завершилась сегодня в Лондоне, сообщают РИА Новости.

Британцы имели возможность лично попрощаться с Ее Величеством в Вестминстерском дворце в течение четырех дней с половиной - с 14 сентября. Многим из них пришлось отстоять в очереди более 10 часов, чтобы отдать дань уважения королеве.

С Ее Величеством приехали проститься также знаменитости и представители власти: бывший футболист Дэвид Бекхэм, музыкант Джеймс Блант, а также бывшая глава МВД Прити Пател. Высокопоставленные гости могли пройти без очереди, для них был организован отдельный вход. Тем временем бумажные браслеты, которые выдавались людям в очереди, чтобы они могли вернуться в нее, отлучившись по разным причинам, сейчас продаются в интернете за сотни фунтов.

Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 по минскому времени).

Королева Великобритании Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и семь месяцев. Новым монархом стал 73-летний принц Чарльз, который взял имя Карл III.

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