В Ленинском районе прошел конкурс молодых исполнителей «Тебе пою, Бобруйск!»

Он состоялся 23 сентября на базе аграрно-экономического колледжа.

Участниками стали представители технологического, торгово-экономического, аграрно-экономического, медицинского колледжей, училища олимпийского резерва и средних школ №№4 и 27.

14 участников исполняли композиции в двух номинациях – «Вокал (соло)», «Патриотическая и авторская песня».

В состав жюри вошли Павел Булатов, главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи администрации Ленинского района, Ирина Журавлева, главный специалист Ленинской районной организации ОО «БРСМ», Наталья Кирпичева, заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи администрации Ленинского района, Анна Асташова, заместитель директора по воспитательной работе аграрно-экономического колледжа.

«Удачи, успехов, победы!», – пожелал перед началом Павел Булатов.

Поддержать своих фаворитов собрался целый актовый зал.

По итогам творческих соревнований в номинации «Вокал (соло)» 1-е место завоевала учащаяся аграрно-экономического колледжа Злата Гурко с песней «Степь». 2-е место у учащегося аграрно-экономического колледжа Тихона Ляпко с песней «Летчик». 3-е место досталось учащейся технологического колледжа Эвелине Бублевич с песней «Месяц май». В номинации «Патриотическая и авторская песня» победителем стала учащаяся медицинского колледжа Алина Котикова, исполнившая песню «Васільковае неба». Второе место досталось учащейся аграрно-экономического колледжа Вере Кузнецовой с песней «Ветеранам минувшей войны». Третье место у учащейся средней школы №27 Вероники Кондратьевой с песней «Настасья». Гран-при конкурса завоевала учащаяся торгово-экономического колледжа Елизавета Широкова с песней «Героям посвящается».

Никто не остался без внимания – все участники конкурса награждены грамотами, а ребята, занявшие призовые места, получили сладкие подарки от Бобруйского городского комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» и администрации Ленинского района.

Виктор ЧАБАН, фото автора.