В Круглом женщина заключала фиктивные договоры на изготовление надгробий

В Круглом оперативники БЭП районного ОВД выявили аферу в сфере похоронных услуг. Под подозрением – 53-летняя жительница района, продавец в ритуальном магазине. Об этом рассказали в пресс-службе УВД Могилевской области.

Комментарий сотрудника ОИОС УВД Могилевского облисполкома Владимира Синкевича:

В прошлом году женщина нашла бланки договоров, оставшиеся от предыдущего арендатора торговой точки. Размножив документы, она заключала с клиентами фиктивные соглашения на изготовление надгробий. Брала предоплату или всю сумму, а обязательства не выполняла.

С ноября 2020 года до июля 2021 года жертвами обмана стали семь человек из Минска, Могилевской и Витебской областей. Общая сумма ущерба составила почти 5 тыс. рублей.