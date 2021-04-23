В Кремле прошла встреча президентов Беларуси и России. Переговоры продолжались почти четыре часа

Повестка переговоров включала широкий круг вопросов белорусско-российских отношений. Главы государств говорили о международной и региональной проблематике. О совместном реагировании на актуальные вызовы и угрозы. Это, как подчеркнул Александр Лукашенко, «на злобу дня вопросы, которые надо усиливать»:

— В том числе и безопасность, оборона нашего Союзного государства. Хотя в общем-то, наверное, пока справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно.

Совместный график президентов

В начале разговора Президент Беларуси обратился к теме послания Владимира Путина Федеральному собранию, которое глава российского государства огласил накануне:

— Мы заметили большую человеческую нотку этого послания. Абсолютно согласен с теми выводами, которые были сделаны. Особенно поддерживаю тот крен, который был вами взят в этом послании — именно человек.

Александр Лукашенко поздравил российского коллегу с окончанием очередного президентского, очень тяжелого, острого периода и отметил, что ежегодное послание — это всегда большой труд.

Президент Беларуси отметил, что наши страны значительно продвинулись в вопросе согласования союзных программ:

— Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне Правительства. Немного осталось — 2–3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение — известная программа, по которой мы в общем-то в Минске приняли решение.

Глава государства напомнил, что в конце прошлого года руководители двух стран составили программу своих действий. Президенты за последнее время дважды встречались в Сочи, обсуждая различные вопросы не только текущего характера, но и стратегического плана:

— Последний раз мы договорились, что серьезно в Минске поработают наши правительства. Благодарю вас, Михаил Владимирович (Премьер-министр России Михаил Мишустин, который недавно посещал Беларусь во главе российской делегации. — Прим. ред.) приехал, выступил, как академик. Молодец, получилось у него очень мощно. Рассказал об экономике, финансах, налогообложении, налоговом администрировании, об эффективности системы налогообложения… Мы с вами договаривались, что после проработки этих вопросов мы сегодня с вами встретимся и обсудим еще раз эти вопросы.

Александр Лукашенко также отметил, что летом предстоит провести Форум регионов Беларуси и России, который в этом году будет принимать Московская область:

— А затем мы примем решение о заседании Высшего государственного Совета осенью, на котором мы уже сможем формализовать все наши договоренности, подписав определенные документы.

Отношения развиваются успешно

Владимир Путин отметил, что во время переговоров предстоит обсудить широкий спектр вопросов — фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений, и сотрудничество в многосторонних форматах. Путин заявил:

— Несмотря на все острые вопросы, которые мы сегодня наверняка будем обсуждать, хотел бы отметить, что отношения у нас развиваются, развиваются успешно. Несмотря на пандемию и определенное сокращение товарооборота, все-таки объем очень значительный — почти 30 миллиардов долларов общий объем сегодня.

Президент России уверен: прежние объемы взаимной торговли восстановятся. Он также рассказал, что обе стороны продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства.

— Да, действительно, и там предстоит еще многое сделать, но тем не менее сделано тоже немало. Особенно это касается социальной сферы. Наши граждане пользуются равными правами в социальной области: это пенсионное обеспечение, трудоустройство, здравоохранение. Много позитивного уже сделано, — подчеркнул глава российского государства.

Вместе с тем он добавил, что по некоторым вопросам еще предстоит договориться, согласовать позиции.

— Работа в целом идет неплохо по всем направлениям, команды наши работают весьма эффективно. Я имею в виду и правительственную команду, и команды по линии администраций, и, как видим теперь, по линии специальных служб, — отметил Владимир Путин.

Также, по его словам, Беларусь и Россия углубляют взаимодействие в сферах военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности в самом широком смысле этого слова.

С тревогой за соседей

Во время общения президенты коснулись и украинской проблематики. В частности, Владимир Путин отреагировал пока на заочную и неофициальную инициативу украинского коллеги Владимира Зеленского о проведении переговоров в Донбассе, чтобы обсудить вопросы урегулирования конфликта в этом регионе. На это глава российского государства заметил:

— В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения... Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать.

Владимир Путин задался логичным вопросом:

— Что мы хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик — ЛНР и ДНР. А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия.

Если же есть необходимость обсудить развитие двусторонних отношений, то, подчеркнул российский Президент, в Москве готовы принять президента Украины в любое удобное для него время.

Александр Лукашенко согласился с таким подходом российского коллеги:

— Если они хотят с Донбассом разговаривать, можно и в Донбассе — пусть встречаются, правильно? Это же их дело.

И добавил:

— Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно, дипломатично себя вести, кроме всего прочего. Это касается Донбасса.

Пожалуй, аналогично можно сказать и об инициативе Киева о переносе из Минска переговорной площадки трехсторонней контактной группы по Донбассу. Александр Лукашенко напомнил, что изначально с просьбой ее организовать в Беларуси к нему обратились Президент России Владимир Путин и президент Украины в те годы Петр Порошенко:

— Все, кто присутствовал тогда, обратились ко мне: надо организовать. Я взял под козырек. Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну. Но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то предлагал (сторон на переговорах. — Прим. ред.).

Президент Беларуси добавил: если президенты России и Украины, другие вовлеченные в процесс примут соответствующее решение, то, конечно, группа будет работать в другом месте.

— А вообще, у нас говорят так: баба с возу — коню легче. Поэтому ради бога. Мы же особо не переживаем по поводу этих заявлений. Хотя они заявили, а потом уже опровергли эти заявления. Якобы Президент отказался даже обсуждать эту проблему. Глупость несусветная. Что тут обсуждать... — отметил Александр Лукашенко.

Владимир Путин на этот счет сказал:

— Беларусь просто предоставила нам площадку и вообще не вмешивается в этот процесс. Никак. Просто создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы. Если кто-то не хочет этим заниматься, тогда, конечно, причины не работать в этой, на мой взгляд, очень важной сфере, всегда можно найти. Похоже, что это поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса.

— И похоронить Минские соглашения, — заключил Александр Лукашенко.