В конференц-зале ФК “Белшина” состоялась встреча руководства клуба, тренерского состава и футболистов с председателем Бобруйского горисполкома

27 апреля в конференц-зале ФК "Белшина" прошла встреча руководства клуба, тренерского состава и футболистов с председателем Бобруйского городского исполнительного комитета Александром Студневым и генеральным директором ОАО "Белшина" Андреем Бунаковым.

– Дорогие друзья! – Обратился к собравшимся в зале Александр Викторович. – Основанный в 1976 году футбольный клуб «Белшина» имеет многолетние традиции. Он неоднократно становился призером и чемпионом Республики Беларусь, обладателем Кубка Беларуси. И сегодня я здесь для того, чтобы сказать вам напутственные слова на нынешний сезон для того, чтобы команда чувствовала себя уверенно и показывала хорошие результаты. Ознакомился с составом – около 50 процентов имеют опыт выступлений в Высшей лиге. Чего вам не хватает? Терпения? – Есть. Умения? – Есть. Профессионализма? – Есть. Базы? – Есть. Нужен результат вашей игры! Футбольное поле – ваше рабочее место. Вы не дворовая команда. И главный тренер ваш – профессионал в своем деле и человек для «Белшины» не новый. Ваша основная задача – вернуться в Высшую лигу! И еще – привлечь зрителей на стадион. Как только болельщики поверят в свою команду, они пойдут на футбол, фанаты будут ездить за вами. Необходимо вернуть интерес к бобруйскому футболу. И я уверен – вы это сделаете! Стремление, желание, уверенность – у вас все для этого есть. И пусть удача не покидает вас никогда! Побед вам!

Затем к футболистам, тренерам, руководству клуба обратился генеральный директор ОАО «Белшина» Андрей Николаевич:

– Наше предприятие и ваша команда носят одно имя. Я всегда следил и слежу за футболом. Знаю, как играла «Белшина» в былые времена. А сегодня нам нужна немного другая реклама в Беларуси. Да, мы представлены в семидесяти странах мира, но все-таки в приоритете внутренний рынок. Я, как генеральный директор предприятия, которое будет оказывать финансовую поддержку клубу в течение сезона, хочу, чтобы и результаты были соответствующие, чтобы вы были впереди. Первая лига – не место для «Белшины», да и в Высшей лиге наше место – не вторая половина турнирной таблицы. Выходя на футбольное поле, надо ставить задачу на победу. Да, спорт есть спорт, мяч – круглый, бывают осечки, но стремиться к победе необходимо в каждом матче!

С ответным словом выступил главный тренер ФК «Белшина» Виталий Павлов:

– Мы работаем. И ребята, которых мы пригласили в команду знают задачи, которые стоят перед клубом. Сейчас для нас главное – стабилизировать состав. Все, кто здесь сидит, знают, для чего они в клубе – решать эти задачи. Уверяю – для нас каждая игра будет, как последняя!