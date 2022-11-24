В Китае зафиксирован исторический рекорд заболеваемости COVID-19

Китайские власти зафиксировали исторический рекорд по росту количества случаев заражения коронавирусом в стране. За прошедшие сутки медики выявили 31 656 случаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

До этого максимальный прирост инфицированных в Китае фиксировался 14 апреля - 29 411 случаев.

По информации ведомства, 87% заразившихся, зарегистрированных за прошедший день, бессимптомные носители. От COVID-19 23 ноября в КНР умер один человек, общее число смертей от коронавируса в стране составило 5232.

Отмечается, что распространение коронавируса в Китае за последние дни заметно ускорилось. Из докладов, которые ежедневно публикуются китайскими властями, следует, что вирус в КНР становится все сложнее контролировать, несмотря на огромный опыт, накопленный правительством и медиками при использовании мер политики нулевой терпимости к COVID-19.

Наиболее сложная эпидемическая ситуация по Китаю на данный момент отмечается в южной провинции Гуандун (на нее приходится порядка 35% заражений за последние несколько недель), затем следуют город центрального подчинения Чунцин и центральная провинция Хэнань.

Рекордная заражаемость наблюдается и в Пекине. За сутки столичные власти уже третий день подряд выявляют от 1,4 тыс. до 1,6 тыс. новых случаев.