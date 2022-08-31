В Китае разработали наноматериал для борьбы с COVID-19
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Специалисты из Китая разработали наноматериал, который может поражать спайковый белок различных вариаций коронавируса SARS-CoV-2 (в том числе дельты и омикрона). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на China Daily.
Работа китайских ученых была опубликована в журнале Nature Nanotechnology. Отмечается, что данный материал способствует уничтожению вируса.
Ученые пришли к выводу, что разработанный ими сверхтонкий нанолист из меди, индия, фосфора и серы (CIPS) может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Проведенные на мышах исследования показали, что наноматериал CIPS может блокировать попадание вируса в клетки, а также эффективно снимает у мышей воспаление легких, вызванное коронавирусной инфекцией.
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