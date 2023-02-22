Как сообщает издание The Spectator, в Пекине вновь напомнили США о том, что стремление «победить Россию» не сулит Западу ничего хорошего и от этой идеи лучше отказаться.

Так, например, в ходе конференции по безопасности, проходившей в Мюнхене, заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И сообщил о том, что сейчас в Китае разрабатывают мирное предложение по Украине.

Отмечается, что для Европы становится все сложнее поддерживать Киев. Экономическая обстановка в ряде стран ЕС такова, что подобная помощь становится для них непосильной задачей.

Ранее уже отмечалось, что удовлетворять постоянные требования Владимира Зеленского предоставить Украине все новое оружие и боеприпасы вскоре может стать невозможным. В какой-то момент страны Запада столкнутся с ситуацией, что оказание военной помощи Киеву будет возможно только в ущерб собственной безопасности, поскольку резервы, которыми можно поделиться, не безграничны.

Что касается вмешательства Китая в украинский вопрос, то есть мнение, что участие Пекина может действительно повлиять на ситуацию.