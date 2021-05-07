В Киселевичах прошел торжественный митинг, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Весна приносит нам не только тепло, цветение, обновление жизни и новые надежды, но и Великий для нашей страны праздник – День Победы. Уже стало доброй традицией в канун этого торжества проводить митинг у мемориала боевой Славы в честь днепровцев-танкистов в микрорайоне Киселевичи.
В мероприятии приняли участие: глава администрации Первомайского района Виталий Власевич, председатель Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Александр Виноградов, начальник Бобруйского гарнизона подполковник Игорь Круглик, иерей Сергий Гриняк.
Патриотические песни исполнили солисты заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцовая эстрадная студия «Росы».
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