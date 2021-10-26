В кинотеатрах Бобруйска с 28 октября по 3 ноября

Кинотеатр «ТОВАРИЩ» Работает в формате 3D
«ВЕНОМ 2» 2D –триллер, фантастика, экшн, США 16+
С 28 октября по 03 ноября 2021 Сеансы: 21.10
«СЕМЕЙКА АДДАМС. ГОРЯЩИЙ ТУР» 2D –анимация, семейный, США 6+
С 28 октября по 03 ноября 2021 Сеансы: 14.00 16.00
«ДРАКУЛОВ» 2D – комедия, Россия 18+
С 28 октября по 03 ноября 2021 Сеансы: 19.00
«ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 2D – драма, США, 16+
С 28 октября по 03 ноября 2021 Сеансы: 18.00
«ГАЙЯ: МЕСТЬ БОГОВ» 2D – ужасы, драма, ЮАР 16+
С 28 октября по 03 ноября 2021 Сеансы: 21.00
«НЕИСПРОВИМЫЙ РОН» 2D –анимация, семейный, США 6+
С 28 октября по 03 ноября 2021 Сеансы: 12.00 13.00 15.00
«ХЕЛЛОУИН УБИВАЕТ» 2D –ужасы, США 18+
С 28 октября по 03 ноября 2021 Сеансы: 17.00
Кинотеатр «МИР»
«СЕМЕЙКА АДДАМС. ГОРЯЩИЙ ТУР» 2D –анимация, семейный, США 6+
С 28 октября по 03 ноября 2021 Сеансы: 13.00 15.00
ХЕЛЛОУИН УБИВАЕТ» 2D –ужасы, США 18+
С 28 октября по 03 ноября 2021 Сеансы: 17.00 21.00
«ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП» 2D – комедия, США 16+
С 28 октября по 03 ноября 2021 Сеансы: 19.00
В репертуаре возможны изменения.