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В кинотеатрах Бобруйска с 28 октября по 3 ноября

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В кинотеатрах Бобруйска с 28 октября по 3 ноября

Кинотеатр  «ТОВАРИЩ» Работает в формате 3D

«ВЕНОМ 2» 2D –триллер, фантастика, экшн, США  16+

С 28  октября  по 03 ноября 2021 Сеансы: 21.10

«СЕМЕЙКА АДДАМС. ГОРЯЩИЙ ТУР» 2D –анимация, семейный, США  6+

С 28 октября по 03 ноября 2021 Сеансы: 14.00  16.00

«ДРАКУЛОВ» 2D –   комедия, Россия  18+

С  28 октября  по 03 ноября 2021 Сеансы: 19.00

«ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 2D –  драма, США,  16+

С 28  октября по 03 ноября 2021 Сеансы: 18.00

«ГАЙЯ: МЕСТЬ БОГОВ» 2D –   ужасы, драма, ЮАР  16+

С 28 октября по 03 ноября 2021 Сеансы: 21.00

«НЕИСПРОВИМЫЙ РОН» 2D –анимация, семейный, США  6+

С  28 октября  по 03 ноября 2021 Сеансы: 12.00 13.00 15.00

«ХЕЛЛОУИН УБИВАЕТ» 2D –ужасы, США  18+

С  28 октября  по 03 ноября 2021 Сеансы: 17.00

 

                                   Кинотеатр «МИР»    

«СЕМЕЙКА АДДАМС. ГОРЯЩИЙ ТУР» 2D –анимация, семейный, США  6+

С  28 октября  по 03 ноября 2021     Сеансы:  13.00 15.00

ХЕЛЛОУИН УБИВАЕТ» 2D –ужасы, США  18+

С  28 октября  по 03 ноября 2021 Сеансы: 17.00  21.00

«ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП» 2D –   комедия, США 16+

С  28 октября  по 03 ноября 2021 Сеансы: 19.00

В репертуаре возможны изменения.  

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