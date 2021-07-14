В КГК Могилевской области подведены промежуточные итоги контроля в сфере оборота лекарственных средств

На заседании коллегии Комитета рассмотрены результаты контроля деятельности аптечных сетей Могилевской области, выполнения ими поручений Главы государства в этой сфере.

Отмечено, что принятые государственными органами в текущем году меры способствовали стабилизации на фармацевтическом рынке ценовой ситуации, обусловленной введением налога на добавленную стоимость на лекарственные средства и изделия медицинского назначения (за счет принятия аптечными сетями компенсационных мер цены на ряд лекарственных препаратов снизились на 2-10%).

Вместе с тем в аптечных сетях допускаются случаи превышения установленного законодательством порога по росту цен в месяц, нарушения лицензионных требований и условий в части отсутствия обязательных к наличию в аптеках лекарственных средств (для устранения выявленных нарушений деятельности одной из аптечных сетей была приостановлена деятельность).