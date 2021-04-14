В Кении обнаружили кости первых людей

На берегу озера Туркана в Кении нашли останки самых ранних известных представителей рода homo. Их возраст составляет не менее 1,86 млн лет.

В 1974 году в ходе раскопок у берегов озера Туркана был найден фрагмент черепа homo erectus. Его возраст оценили в 1,9 млн лет. Но некоторые специалисты сомневались в этой датировке, предполагая, что череп мог быть принесен водой или ветром из более позднего ископаемого месторождения.

Авторы современного исследования смогли установить истину. Ученые проанализировали слои почвы в том месте, где был найден фрагмент черепа, и пришли к выводу, что там нет никаких следов более молодых пород. "Это подтверждает первоначальный возраст, данный окаменелости", - говорится в тексте научной работы.

Кроме того, ученые провели дополнительные раскопки рядом с местом, где был найден фрагмент черепа в 1974 году. В результате исследователям удалось обнаружить костяшки пальцев и часть костей таза. По словам ученых, это, возможно, самые ранние образцы посткраниального (ниже черепа) скелета homo erectus в мире.

Homo erectus - первый гоминид, по строению тела похожий на современного человека. Многие исследователи считают, что он был прямым предком homo sapiens. Этот вид появился около 2 млн лет назад, но достоверных данных о его происхождении и эволюции у ученых крайне мало.