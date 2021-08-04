В какие страны белорусы могут поехать, имея сертификат о вакцинации «Спутником V»?

Республиканский союз туристических организаций разместил список стран, которые могут посетить белорусы. Разбираемся, где пригодится сертификат о вакцинации «Спутником V».

Для того, чтобы попасть в Турцию, белорусам не нужно оформлять визу. До 1 июня для въезда в страну необходим был отрицательный ПЦР-тест, однако сейчас можно предоставить сертификат о вакцинации, которая была сделана не менее чем за 14 дней до въезда. Таким образом, «Спутник V» походит для въезда, так как эта вакцина сертифицирована официальными госорганами страны гражданства пассажира.

Среди стран, в которые можно въехать после прививки «Спутником V», также находится Египет. Чтобы туда отправиться можно предъявить сертификат о вакцинации с QR-кодом. Обе дозы вакцины нужно получить не менее чем за 2 недели до перелета в страну.

Грузия также признаёт российскую вакцину «Спутник V». В обязательном порядке необходимо сделать ПЦР-тест на 3 день после прибытия в страну. Виза не нужна.

В список стран, где подойдёт сертификат о вакцинации российской вакциной, также вошли Болгария, Хорватия, Греция и Кипр.

О том, куда белорусы могут отправиться с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации другими препаратами можно узнать здесь.

Редакция soyuz.by.