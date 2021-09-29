В городской поликлинике №6 установили пункт сбора просроченных лекарств

Специальный контейнер установили в рамках пилотного проекта «Природа без фармацевтических отходов», в реализации которого участвует БГП №6. Инициатива стартовала в августе прошлого года в Барановичах. Ее цель – снижение влияния просроченных лекарств на окружающую среду и здоровье человека. За год в 18 городах Беларуси было установлено более 30 контейнеров. За этот срок собрано более 400 килограммов просроченных лекарств. К слову, это первый контейнер, который установили в Могилевской области.