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Фотофакт

В городе проводят дорожные работы и капремонт жилья по плану

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В городе проводят дорожные работы и капремонт жилья по плану

В объектив корреспондента попала обновленная пятиэтажка на улице Минской. У каждого подъезда – свежий асфальт и специальная плитка для слабовидящих, фасад – выкрашен. Работы – на финишной прямой. На проспекте Георгиевском велся ямочный ремонт.

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