В городе проводят дорожные работы и капремонт жилья по плану

В объектив корреспондента попала обновленная пятиэтажка на улице Минской. У каждого подъезда – свежий асфальт и специальная плитка для слабовидящих, фасад – выкрашен. Работы – на финишной прямой. На проспекте Георгиевском велся ямочный ремонт.