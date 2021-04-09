В городе прошла диалоговая площадка могилевской и бобруйской ассоциаций промышленников и предпринимателей (будет дополнено)
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