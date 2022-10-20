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В городе проходит ярмарка «Осенняя»

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В городе проходит ярмарка «Осенняя»

Жителей и гостей Бобруйска приглашают посетить ярмарку «Осенняя», которая проходит на открытой площадке у ТЦ «Техас» с 18 по 21 октября (по адресу: ул. Сикорского, 11).
На ярмарке «Осенняя» представлены одежда, текстиль, вязанные изделия, аксессуары, сувениры, широкий ассортимент продуктов питания и кондитерских изделий, товары народных промыслов, а также множество декоративных растений, кустарников, плодовых саженцев и многое другое.
Режим работы ярмарки: ежедневно с 10:00 до 19:00.

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