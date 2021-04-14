В горисполкоме прошел круглый стол по проблемам бобруйчан с инвалидностью по зрению
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Фотографии: Александр Анташкевич
В открытом диалоге приняли участие представители различных структур и ведомств. Акцент был сделан на создание комфортной городской среды для незрячих и слабовидящих граждан.
Подробности читайте в следующем номере газеты "Бабруйскае жыццё".
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