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Общество

В горисполкоме прошел круглый стол по проблемам бобруйчан с инвалидностью по зрению

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В горисполкоме прошел круглый стол по проблемам бобруйчан с инвалидностью по зрению

В открытом диалоге приняли участие представители различных структур и ведомств. Акцент  был сделан на создание комфортной городской среды для незрячих и слабовидящих граждан.

Подробности читайте в следующем номере газеты "Бабруйскае жыццё".

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