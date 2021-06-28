В Гончаровке ночью горел дом

Ночью 28 июня в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС от очевидца поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Гончаровка Бобруйского района.

По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение кровли дома, создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри никого нет. Дом используется как дача. Хозяев во время пожара на месте не было.

Разбушевавшемуся пламени спасатели не дали перекинуться на соседние жилые дома. В результате пожара огнем уничтожены 2 сарая, кровля дома, повреждено имущество.

Пострадавших нет. Причина устанавливается.