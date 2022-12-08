В Глуше откроется усадьба Деда Мороза
23 0
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
В Глуше откроется усадьба Деда Мороза
-
Стало известно, во сколько начнется театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек
-
Церемония зажжения огней на главной елке области состоится 15 декабря
-
Уже известно, когда в Бобруйске пройдёт шествие Дедов Морозов
-
Новогоднее театрализованное представление «В гостях у Гринча» покажут в Дворце искусств Бобруйска
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости