В гимназии №3 открылась современная спортивная площадка

В день знаний гимназия №3 получила от ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» щедрый подарок – новый спортивный комплекс с современным оборудованием. На открытие площадки были приглашены Виктория Омелюсик – заместитель председателя Бобруйского горисполкома, Владимир Кисель – директор ОАО «БЗ ТДиА» и Елена Лисица – начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома.

Новый спортивный комплекс для гимназистов – универсальный. Здесь можно заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом, гандболом, а также силовыми видами спорта. Размер площадки – 31x19 метров.

– Гимназия №3 является для меня родной школой. Долгие годы я и моя семья получали здесь знания. Сегодня на линейке я испытываю огромную радость и признательность тем, кто делился с нами знаниями, учил нас добру. Сегодняшние ученики – гордость нашего города и страны. И забота о вашем здоровье, физической форме – важная задача взрослых. На этой многофункциональной спортивной площадке вы можете оттачивать свое спортивное мастерство, играя в футбол, волейбол, баскетбол, проводить различные мероприятия и эстафеты. Как знать, может быть, среди вас есть будущие чемпионы мира и олимпийских игр. Дорогие ребята, желаю вам огромных успехов, смелости, активности, побед в конкурсах и олимпиадах, здоровья, счастливого будущего. И пусть спортивная площадка приносит вам только удовольствие. С Днем знаний! – подчеркнул Владимир Кисель, директор ОАО «БЗ ТДиА».

На строительство современного спортивного объекта, о котором мечтало не одно поколение гимназистов, ушло три месяца. Решение принималось коллегиально. Большую помощь в создании комплекса оказали и другие предприятия страны. Все оборудование – исключительно белорусское. Очевидно, что спортплощадка знаменует начало нового этапа развития физической культуры в учебном заведении.