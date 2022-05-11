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Экономика

В Германии зафиксирована рекордная инфляция

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В Германии зафиксирована рекордная инфляция

Инфляция в Германии по итогам апреля ускорилась до 7,4%, что стало рекордным показателем с 1990 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.

Глава ведомства Георг Тиль отметил, что инфляция стала максимальной после объединения Германии второй месяц подряд. Значительное влияние на уровень инфляции оказывает рост цен на энергоресурсы.

Отмечается, что инфляция в ФРГ продолжает ускоряться. В январе текущего года она составляла 4,9%. На фоне украинского кризиса в стране дорожают не только энергоносители, но и продукты питания. В апреле цены на продукты увеличились на 8,6% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

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