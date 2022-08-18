В Германии задачу заполнить газохранилища на 95% назвали труднодостижимой

Задача заполнить подземные хранилища газа в Германии на 95% к ноябрю труднодостижима, и этого показателя в лучшем случае достигнут только ¾ всех газохранилищ. Об этом со ссылкой на главу Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера сообщает Bloomberg.

Как отметил чиновник, Германия заполнит газохранилища несколько быстрее, чем обычно, однако это не повод расслабляться. Так, стабильность будущих поставок газа вызывает вопросы, а осень 2022 года может оказаться куда холоднее, чем обычно. С учетом этих факторов поставленная цель заполнить хранилища на 85% к октябрю может оказаться сложной. Не говоря о 95% к ноябрю.

При этом он также отметил, что даже в случае достижения данного показателя, запасов газа хватит только на 2,5 месяца без новых поставок.

В данный момент газохранилища заполнены только на 77%, имеется двухнедельное опережение графика.