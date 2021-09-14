В Эквадоре тюрьму атаковали при помощи дронов

В региональной тюрьме Гуаяс, что в Эквадоре, прозвучало три взрыва. Они произошли в результате атаки здания дронами. Об этом сообщает агентство МИР 24.

Установлено, что на беспилотных аппаратах была закреплена взрывчатка. Устройства были приведены в действие на крыше пенитенциарного заведения, она частично разрушена.

Данных о пострадавших нет. Порядок на месте происшествия обеспечивают сотрудники полиции. Окрестности тюрьмы патрулируют военные, чтобы не допустить попыток бегства среди заключенных.

Рассматривается версия, что атака организована против тех, кто отбывает наказание в этой тюрьме и входил в состав противоборствующих преступных группировок. Личности злоумышленников, причастных к атаке, устанавливаются.