В экстренных службах уточнили число раненных при стрельбе в Перми
101 0
Экстренные службы заявили о 19 раненных при стрельбе в Пермском университете.
Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 19 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненным данным, в результате стрельбы в Перми пострадали 19 человек", - сказал собеседник агентства.
В этой цифре не учтены погибшие: по данным Следственного комитета, были убиты восемь человек.
Самолет с медицинским оборудованием вылетает из Москвы в Пермь за раненными при стрельбе, добавили в экстренных службах.
"Планируется вылет в Пермь транспортного самолета Ил-76 с медицинским оборудованием на борту", - сказал собеседник агентства.
Читайте
также
также
-
Минздрав России уточнил число погибших при стрельбе в университете в Перми
-
ЛСП удаляет с платформ песню «Номера» после суицида 17-летней девушки в прямом эфире
-
В экстренных службах уточнили число раненных при стрельбе в Перми
-
Группа инвалидности у жителя Жлобина оказалась поддельной
-
Работники МЧС за сутки отыскали 10 заблудившихся в лесах
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости