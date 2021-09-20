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В экстренных службах уточнили число раненных при стрельбе в Перми

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В экстренных службах уточнили число раненных при стрельбе в Перми

Экстренные службы заявили о 19 раненных при стрельбе в Пермском университете.

Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 19 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненным данным, в результате стрельбы в Перми пострадали 19 человек", - сказал собеседник агентства.
В этой цифре не учтены погибшие: по данным Следственного комитета, были убиты восемь человек.
Самолет с медицинским оборудованием вылетает из Москвы в Пермь за раненными при стрельбе, добавили в экстренных службах.
"Планируется вылет в Пермь транспортного самолета Ил-76 с медицинским оборудованием на борту", - сказал собеседник агентства.
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