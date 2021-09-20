В Пермском государственном университете неизвестный открыл стрельбу

Неизвестный открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). В результате происшествия пострадали по меньшей мере 10 человек, передает ТАСС.



– В понедельник неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна. На место следуют правоохранители, - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Согласно последней информации минздрава региона, в результате инцидента пострадали как минимум десять человек. Некоторые из них получили ранения из-за стрельбы, другие оказались травмированы, когда выпрыгивали из окон учреждения образования. На месте работают девять бригад скорой помощи. Медики продолжают выдвигаться.

В официальном аккаунте Пермского госуниверситета в социальной сети "ВКонтакте" опубликована просьба к учащимся закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

– Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте, – говорится в тексте сообщения.

Кроме того, в аккаунте призывают покинуть территорию кампуса.

– Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет, то разворачивайтесь, – отмечают в сообщении.

В приемной университета подтвердили факт стрельбы, студентов эвакуируют. На месте в настоящий момент работают экстренные службы.