В экологический онлайн лагерь приглашают школьников на весенних каникулах

Республиканский волонтерский центр объявляет о запуске весеннего лагеря. В дни школьных каникул с 29 марта по 2 апреля ребята со всей страны могут принять участие в онлайн-встречах и занятиях по ознакомлению с экологическим направлением волонтерской деятельности. Об этом сообщает Министерство образования.

Всего будет сформировано два отряда:

- один пройдет онлайн-обучение. Для ребят 10-15 лет на платформе ZOOM пройдут онлайн-тренинги и занятия, для участия нужно заполнить данную форму;

- второй отряд пройдет обучающий курс на базе Республиканского волонтерского центра по (Минск, ул.Чюрлениса, 5). Попасть в него смогут подростки 14-16 лет, по направлению (рекомендации) учреждений образования, в которых обучаются.