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В Доме культуры общества глухих прошел конкурс «Миссис осень-2021»

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В Доме культуры общества глухих прошел конкурс «Миссис осень-2021»

Фото Виктора ЧАБАНА.

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