В добрый путь в страну знаний! В Бобруйске празднуют 1 сентября

ГУО «Гимназия №3 г.Бобруйска»

ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска»

В средней школе №27 в этом году три первых класса, в которых постигать знания будут 77 маленьких учеников. 1 сентября на торжественной линейке ребят приняли в дружную школьную семью.

– Желаю вам, дорогие наши первоклассники, успешной учебы только на «девятки» и «десятки», новых открытий на уроках, веселых переменок, добрых и хороших учителей, – пожелала директор школы Наталья Винокур. – Уважаемые одиннадцатиклассники, вам желаю воплотить в жизнь все самые смелые идеи и замыслы. Мечтайте и реализуйте ваши мечты. Пусть ваши поступки будут достойными, честными. Любите свою семью, родную школу, малую родину – Бобруйск и Республику Беларусь. В добрый путь вам и в добрый час!

Прекрасный запоминающийся праздник подарили первоклашкам. Мальчишки и девчонки внимательно слушали напутственные слова гостей и старшеклассников, а сами подготовили озорные стихи о школе. Поздравить ребят пришли любимые мультяшные герои – фиксики и Дим Димыч. Вместе собирали рюкзак, отгадывая загадки, вспомнили правила дорожного движения и провели веселую зарядку.

Завершающий аккорд торжественной линейки – школьники по традиции отпустили в небо белых голубей, как символ добра и удачи на пути в страну знаний.

ГУО «Средняя школа №6 г.Бобруйска»

ГУО «Средняя школа №34 г.Бобруйска»