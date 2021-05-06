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В дни праздничных мероприятий будет организован дополнительный общественный транспорт

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В дни праздничных мероприятий будет организован дополнительный общественный транспорт

07.05.2021 в 21.10 от о.п. «Ледовый дворец» автобусным парком организуется отвоз пассажиров по маршрутам: № 5, № 6, № 9, № 13, троллейбусным парком – троллейбусами от о.п. «Дом связи».

09.05.2021 после окончания праздничного салюта от о.п. «Ледовый дворец» автобусным парком организуется отвоз пассажиров по маршрутам: № 5, № 6, № 9, № 13, троллейбусным парком – троллейбусами от о.п. «Дом связи».

09.05.2021 с 9.30 до 13.00 автобус маршрута № 2 будет следовать по ул. Советской, ул. Минской, ул. Социалистической в прямом и обратном направлениях.

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