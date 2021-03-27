В ДЮСШ №4 прошло открытое первенство города по таэквондо
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27-28 марта в спортивном зале Бобруйской ДЮСШ №4 проходит открытое первенство города по таэквондо.
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