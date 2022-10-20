В детстве выпекал булочки, а теперь — каравай для Президента. Как пекарь переехал в Гродно из Бобруйска

Проснулся знаменитым. Как "Бацькава булка" помогла реализовать мечту молодого пекаря

Евгений Гаравский - не просто известный человек в Гродно, о его таланте сегодня знают далеко за пределами города. Известность молодому пекарю принес первый в Беларуси каравай-фест "Бацькава булка", который в августе прошел в Свислочи: пекари со всей страны представляли здесь свои труды. Одним из главных экспонатов на выставке хлебобулочных изделий стал стокилограммовый каравай, который в течение недели пекли гродненские мастера. А рядом расположился не менее уникальный экспонат - макет Гродненского драматического театра, сделанный из соленого теста. Мимо такого произведения искусства не проходил ни один гость каравай-феста, повышенный интерес к пекарю проявили и журналисты. Так неожиданно для Евгения к нему пришла слава. О том, как создавался шедевр и как стал пекарем, автор кулинарного произведения Евгений Гаравский рассказал в проекте "Белорусы в кадре" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Идея как-то сама собой родилась. Давно мечтал сделать именно драмтеатр, вот и получилось воплотить свою мечту к фестивалю. Хотелось сделать что-то, что будет ассоциироваться с Гродно. И на мой взгляд, драмтеатр - это тот самый объект, своеобразный символ нашего города", - рассказывает формовщик теста четвертого разряда ОАО "Гроднохлебпром" Евгений Гаравский. И добавляет, что город над Неманом очень полюбился ему: "Здесь невероятно красиво. Каждый уголок: Советская улица и площадь, парк Жилибера. И люди замечательные живут".

"Сын очень любил выпекать налистники, булочки, из творога всякую выпечку". Как зарождалась династия пекарей

Вместе с мамой в раннем детстве Евгений переехал в Гродно из Бобруйска. Наталья Смирнова устроилась на работу на "Гроднохлебпром". Через время по ее стопам пошел и Евгений. "Женя в детстве очень любил выпекать: налистники, булочки, из творога всякую выпечку. Так и получилось, что со временем выросла мне замена. А я, кстати, сменила на заводе свою маму. Была сразу укладчиком, потом на формовку пошла, начальство увидело потенциал и пошла на повышение, стала пекарем", - делится Наталья Смирнова. И добавляет: "Мне как-то все далось очень быстро, с тестом срослась, можно сказать: понимала и чувствовала есть расстойка или нет. А без этого не получится ничего. И без любви, конечно, ничего не получится". Все свои знания и умения Наталья передала сыну, который молниеносно все схватил и начал творить.

"Нашим караваем встречали нашего Президента Александра Григорьевича, когда он приезжал в Гродненский район. Он, кстати, его очень оценил"

На каравайном участке, где сегодня трудится Евгений Гаравский, работают 7 человек. Именно их рукам принадлежат настоящие произведения искусства - пышные, высокие и, конечно, красивые караваи, без которых не обходится ни один праздник. "Белорусский народ издавна встречал гостей хлебом-солью, и со временем хлеб превратился в такое произведение искусства, приятное глазу. Без нашей продукции не обходится ни один праздник - свадьбы, "Дажынкі" и встречи гостей самого высокого уровня. Так, нашим караваем встречали нашего Президента Александра Григорьевича, когда он приезжал в Гродненский район. Он, кстати, его очень оценил", - с гордостью и улыбкой говорит начальник булочного цеха ОАО "Гроднохлебпром" Светлана Потехина.

К слову, к изготовлению каравая, которым совершенно недавно на гродненской земле встречали Президента Беларуси, тоже приложил руку гродненский пекарь. "Делать каравай для Президента было очень ответственно, хотелось, чтобы все было на высшем уровне", - делится мужчина.

Несколько смен на один каравай. Каких трудов стоит изготовление символа белорусского гостеприимства

На создание каравая уходит не одна смена. А если это масштабный 100-килограммовый каравай, который, например, был представлен на "Дажынках" в Большой Берестовице в этом году, то намного больше. 100 кг как-никак. "Дело это очень трудоемкое. Каравай ведь пропечься должен. К тому же нужно изготовить украшения. А они все вручную готовятся, нет механической работы здесь вообще. Сам каравай готовится из сдобного теста, поэтому он получается таким румяным. А вот украшения - из соленого. За счет контраста и получается такая красота", - вводит в курс кулинарного дела Светлана Потехина.

К слову, попасть на каравайный участок булочного цеха могут не все. "К нам приходит молодежь, они сначала трудятся на линии - булочки, пироги пекут. И у кого терпение есть и потенциал, тех приглашаем на каравайный участок, и там человек может полностью себя проявить", - добавляет Светлана Потехина.

Как украсить белорусский каравай колосьями. Мастер-класс от супер-пекаря

Евгений Гаравский дает урок по украшению каравая. Ловко и быстро в его руках тонкий пласт теста превращается в ровную, красивую солонку, которая по традиции возвышается над хлебом, которым издавна на белорусской земле встречают гостей. Плетение необычное. С первого раза по неопытности может и не получиться. А для Евгения Гаравского такая работа уже стала практически механической. Пара минут и готово. Также мастерски пекарь делает и остальные украшения. Среди них - все исконно символизирующее Беларусь: например, васильки и колосья. "На украшение одного каравая может уйти одна целая рабочая смена. И количество таких вот маленьких колосков мы даже не считаем, много получается. Делаем и делаем без перерыва", - улыбаясь говорит Евгений.

Почему на современном производстве не могут отказаться от народных примет и поверий

Каждый без исключения заказ для каравайного цеха - задача важная. Здесь хоть и поставлено все на поток, производство все-таки, но об истинных белорусских традициях гродненские пекари не забывают, даже народные поверья, доставшиеся нам от прабабушек, берутся во внимание."Мы ведь печем и свадебные караваи. А они в печи могут порваться. Это считается не очень хорошей приметой. Поэтому мы все переделываем и перепекаем. Стараемся для людей, чтобы они жили долго и счастливо", - отмечает Евгений Гаравский.

Главный ингредиент вкусной гродненской выпечки - любовь

К слову, личное счастье Евгения находится рядом с ним не только дома, но и на работе. За мужем на производство пришла его жена Анна. В том числе и от нее зависит, попадет ли свежий батон на столы жителей Гродно. Только на первый взгляд здесь работать просто. Но на самом деле даже механизированная линия не сможет функционировать без должного внимания и заботы. Так что несмотря на объемы - а ежесуточно здесь выходит порядка 25 тыс. штук батонов - можно с уверенностью сказать: гродненские румяные и ароматные батоны выпекаются с любовью.

Большое внимание уделяется и совершенствованию производственных линий. "В плане механизации мы не стоим на месте. Если видим какие-то новинки, то стараемся внедрять их у себя на производстве. В планах, например, введение в строй новой линии упаковки в газовую среду, что позволит сохранять нашу продукцию еще дольше свежей. В принципе сейчас мы практически всю продукцию выпускаем в упаковке, только небольшую часть даем на свой объект торговли сразу из печи без упаковки", - рассказывает начальник булочного цеха ОАО "Гроднохлебпром" Светлана Потехина. Всего же в цеху трудится более сотни человек. Основной объем работы выполняется в ночные смены, чтобы к утру свежая и ароматная продукция могла попасть на столы белорусов.

И своим делом сотрудники ОАО "Гроднохлебпром" гордятся по праву. Потенциал у здешних пекарей огромный. Что касается нашего героя, то его планы и мечты создать из теста, по подобию драматеатра другие достопримечательности Гродно, ненадолго отложены. Впереди масштабный республиканский конкурс пекарей. Так что впереди у мастера по караваям - бессонные ночи и тысячи колосьев и васильков. Эти традиционные белорусские символы обязательно принесут удачу гродненскому мастеру.

Екатерина Бенадысюк,

БЕЛТА,

Фото "Свислацкая газета"