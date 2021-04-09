В детских садах Бобруйска проходят занятия по безопасности жизнедеятельности. Проходят такие уроки в самых разных формах. Некоторые устраивают пожарные эстафеты, в которых дети тушат огоньки, оказывают помощь пострадавшим, преодолевают препятствия. Также уроки безопасности проходят в форме живого диалога, когда ребята повторяют правила безопасности дома и на улице, узнают, чем опасны электроприборы и баловство со спичками, а также отрабатывают звонки спасателям.

Работники Бобруйского горрайотдела по ЧС также присоединяются к занятиям, напоминают детям о главных действиях в случае пожара, проводят викторины и дарят подарки. А работникам учреждений спасатели напоминают о первичных средствах пожаротушения, о том, как правильно эвакуироваться и как уберечь свой дом от пожара.