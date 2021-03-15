В деревне Воротынь горела баня
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14 марта в 11.07 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре бани по адресу: а.г. Воротынь Воротынского с/С Бобруйского района на улице Советской.
По прибытию первых подразделений МЧС происходило горение внутри бани. Со слов хозяина, внутри никого не было.
Пожар был ликвидирован, спасены ближайшие строения. В результате пожара повреждено перекрытие и внутренняя отделка бани. Никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается.
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