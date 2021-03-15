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Происшествия

В деревне Воротынь горела баня

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В деревне Воротынь горела баня

14 марта в 11.07 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение  о пожаре бани по адресу:  а.г. Воротынь Воротынского с/С Бобруйского района на улице Советской.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило горение внутри бани.  Со слов хозяина, внутри никого не было.

Пожар был ликвидирован, спасены ближайшие строения. В результате пожара повреждено перекрытие и внутренняя отделка бани. Никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.

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