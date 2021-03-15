В деревне Воротынь горела баня

14 марта в 11.07 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре бани по адресу: а.г. Воротынь Воротынского с/С Бобруйского района на улице Советской.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило горение внутри бани. Со слов хозяина, внутри никого не было.

Пожар был ликвидирован, спасены ближайшие строения. В результате пожара повреждено перекрытие и внутренняя отделка бани. Никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.