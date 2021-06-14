В деревне Стасевка горел сарай. Соседи до приезда спасателей пытались сами потушить пожар

12 июня в 16.47 бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Стасевка Вишнёвского сельского Совета Бобруйского района. О случившемся сообщила 83-летняя хозяйка, которая занималась домашними делами и увидела, что горит её сарай. Дым увидели соседи. Не раздумывая ни секунды, взяв подручные средства, бросились на помощь. И всеми силами до приезда спасателей пытались затушить пожар. Однако самостоятельно справиться с огнем не получилось. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение хозяйственной постройки. В результате пожара уничтожена кровля и повреждены стены. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.