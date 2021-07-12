В деревне Околица горела хозяйственная постройка

11 июля в 12.13 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Околица Горбацевичского сельсовета Бобруйского района.

По прибытию подразделений МЧС происходило горение металлического вагончика с пристроенным навесом для дров. Спасатели не дали огню перекинуться на соседние строения. Вскоре пожар был ликвидирован. В результате пожара уничтожена кровля навеса и имущество. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: если вы стали очевидцем пожара, незамедлительно звоните 101 или 112, назовите точный адрес и расскажите диспетчеру, что именно горит (баня, веранда, балкон и т.д.).

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС