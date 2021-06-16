В деревне Ковали сгорели гараж и машина

Ночью 16 июня в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре гаража в деревне Ковали Ковалевского с/совета Бобруйского района.

По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение гаража и сарая. Хозяева в тот момент находились на улице.

В момент пожара внутри гаража находился легковой автомобиль 1996 года выпуска.

В результате пожара уничтожен автомобиль и кровли обеих строений, повреждены стены гаража и сарая. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.