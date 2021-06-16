В деревне Ковали сгорели гараж и машина
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Ночью 16 июня в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре гаража в деревне Ковали Ковалевского с/совета Бобруйского района.
По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение гаража и сарая. Хозяева в тот момент находились на улице.
В момент пожара внутри гаража находился легковой автомобиль 1996 года выпуска.
В результате пожара уничтожен автомобиль и кровли обеих строений, повреждены стены гаража и сарая. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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