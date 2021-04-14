В деревне Дубовка горел дом

12 апреля поступило сообщение Бобруйским спасателям о пожаре дачного жилого дома в деревне Дубовка Телушского сельсовета Бобруйского района.

К моменту прибытия спасателей наблюдалось открытое горение кровли дом. По словам соседей, внутри никого нет.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие дома, повреждено имущество, закопчены стены.

Причина пожара устанавливается.