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Происшествия

В деревне Дубовка горел дом

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В деревне Дубовка горел дом

12 апреля поступило сообщение Бобруйским спасателям о пожаре дачного жилого дома в деревне Дубовка Телушского сельсовета Бобруйского района.

К моменту прибытия спасателей наблюдалось открытое горение кровли дом. По словам соседей, внутри никого нет.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие дома, повреждено имущество, закопчены стены.

Причина пожара устанавливается.

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