В деревне Дубовка горел дом
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12 апреля поступило сообщение Бобруйским спасателям о пожаре дачного жилого дома в деревне Дубовка Телушского сельсовета Бобруйского района.
К моменту прибытия спасателей наблюдалось открытое горение кровли дом. По словам соседей, внутри никого нет.
В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие дома, повреждено имущество, закопчены стены.
Причина пожара устанавливается.
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