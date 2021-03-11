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Происшествия

В деревне Брожа горел сарай

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В деревне Брожа горел сарай

Утром 10 марта в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре сарая по адресу: д. Брожа, Брожский с\совет, ул. Академическая.

Хозяину сообщили соседи, которые первые обнаружили горение и прибежали оповестить о беде.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило горение сарая открытым пламенем.  Со слов хозяев, внутри никого не было.

Спасатели ликвидировали возгорание, спасли от огня ближайшие хозяйственные постройки и жилой дом. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество внутри сарая. Причина пожара устанавливается.

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