В деревне Брожа горел сарай

Утром 10 марта в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре сарая по адресу: д. Брожа, Брожский с\совет, ул. Академическая.

Хозяину сообщили соседи, которые первые обнаружили горение и прибежали оповестить о беде.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило горение сарая открытым пламенем. Со слов хозяев, внутри никого не было.

Спасатели ликвидировали возгорание, спасли от огня ближайшие хозяйственные постройки и жилой дом. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество внутри сарая. Причина пожара устанавливается.