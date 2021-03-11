В деревне Брожа горел сарай
74 0
Утром 10 марта в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре сарая по адресу: д. Брожа, Брожский с\совет, ул. Академическая.
Хозяину сообщили соседи, которые первые обнаружили горение и прибежали оповестить о беде.
По прибытию первых подразделений МЧС происходило горение сарая открытым пламенем. Со слов хозяев, внутри никого не было.
Спасатели ликвидировали возгорание, спасли от огня ближайшие хозяйственные постройки и жилой дом. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество внутри сарая. Причина пожара устанавливается.
также
-
В Бобруйском районе ГАИ задержан пьяный водитель школьного автобуса
-
В деревне Брожа горел сарай
-
Причину пожара «Рено» в Бобруйске установили судебные эксперты
-
Mercedes на переходе в Бобруйске сбил 16-летнюю девушку
-
В первую неделю весны в Бобруйске произошло 3 пожара